Pochi giorni dopo è stato preso di mira il senzatetto di corso Vittorio Emanuele: davanti alla scuola aveva collocato anche un materasso. E' stato colpito nella notte con spranghe e bastoni, una volta trasportato in ospedale è rimasto sotto osservazione per quaranta giorni.

. A Palermo, l'elenco che riguarda le aggressioni ai clochard è drammaticamente lungo e include la tragica fine di Aid Abdellah, il il 56enne di origini francesi ucciso sotto i portici di piazzale Ungheria.i pochi spiccioli guadagnati facendo ritratti per strada. Venticinque euro sono costati la vita ad Aldo, per sette euro anche un altro clochard fu pestato a sangue: fu preso di mira da due balordi che lo picchiarono in piazza Sturzo, due anni fa, mentre dormiva.. Nel caso di Singht, che finì in ospedale in condizioni gravi, furono arrestati due giovani dello Sri Lanka. Lui morì alcuni mesi dopo per le conseguenze delle terribili fratture.Ad appiccarlo, una baby gang, che aveva vandalizzato i cassonetti all'angolo della via. Una notte da incubo per il clochard, palermitano con alle spalle una vita di dolore e sofferenza. Le stesse che hanno portato sulla strada Vito, anche lui siciliano che aveva scelto, come Aldo, i portici di piazzale Ungheria per trascorrere le sue notti. Finì in ospedale con le braccia e le gambe ustionate: dei giovani malviventi lo ricoprirono infatti di benzina, anche in questo caso mentre dormiva. Lui si salvò per miracolo, grazie alle cure dei sanitari e dei tanti volontari delle associazioni della città.Il primo è stato preso di mira la scorsa estate: qualcuno ha impugnato un bastone e ha sferrato dei colpi fortissimi all'uomo, poi ricoverato all'ospedale Buccheri La Ferla.