Secondo le stime degli uffici del Falcone-Borsellino, infatti, dal 22 dicembre al 7 gennaio saranno 260mila i passeggeri a partire o atterrare da Punta Raisi, con un incremento del 6%, cioè di ben 15 mila unità, rispetto alle feste a cavallo tra il 2017 e il 2018. Numeri da capogiro che consentiranno alla Gesap, la società di gestione dell’aeroporto, di chiudere dicembre con 450 mila passeggeri e quindi l’anno con 6,6 milioni.e il primo in Sicilia, con 48.273 movimenti in aumento dell’11% (4.615 in più). “L’anno che sta per finire è stato eccezionale - dice Tullio Giuffré, presidente di Gesap - e premia gli sforzi e gli investimenti messi in campo dalla società di gestione, sia sul fronte dei servizi ai passeggeri sia su quello delle relazioni con le compagnie aeree. Tuttavia questi importanti risultati vanno legati certamente all’immagine rinata di Palermo ed agli eventi nazionali e di caratura internazionale che si svolgono in città. Alla soddisfazione per il posizionamento rilevante sia in campo nazionale sia in Europa - conclude Giuffré - nel 2019 porteremo a termine obiettivi ancora più sfidanti, utili al consolidamento dello scalo. Per queste ragioni desidero rivolgere un ringraziamento e l’augurio di buon lavoro al personale Gesap e agli operatori aeroportuali”.(+23%) che hanno affollato soprattutto le rotte per Parigi, Londra, Monaco e Madrid o, restando in Italia, per Malpensa, Fiumicino, Linate, Bergamo e Bologna. I passeggeri hanno premiato Ryanair, Alitalia, Volotea, EasyJet Group e Vueling scegliendo tra le 41 destinazioni a disposizione che vanno da Mosca a Bruxells, da Colonia ad Atene., oltre alle confermate Luton, Liverpool e Machester, si aggiungeranno Pescara, Cagliari, Charleroi, Colonis, Dusseldorf e Nantes. Ma dal prossimo aprile apriranno i battenti anche i grandi cantieri che cambieranno il volto dello scalo palermitano, intervenendo sull’adeguamento sismico e ampliando il terminal passeggeri: lavori che, solo per il primo lotto, dureranno 1000 giorni per 48 milioni di euro di investimenti.Il 2019 sarà l’anno dello sviluppo e della crescita. Con i lavori di ampliamento, l’area commerciale crescerà del 42%, la superficie commerciale infatti passerà da 2.890 a 4.100 metri quadrati, mentre le zone retail passeranno da 10 a 19 e le zone food & beverage da sei a dieci. Lo sviluppo delle aree commerciali porterà benefici in termini di ricavo addizionale lordo non aviation per almeno 5 milioni di euro all’anno. Inoltre - conclude Scalia - stiamo portando avanti i progetti finalizzati a sviluppare il settore cargo e l’area di aviazione generale del segmento luxury”.e fotovoltaici), rampe pedonali, pontili di collegamento e un’omogeneità architettonica sia all’interno che all’esterno. E ancora nuove look per le sale destinate ai passeggeri a mobilità ridotta, nuovi uffici per gli enti che hanno sede in aeroporto, per gli handler e la biglietteria, ammodernamento della sala per la restituzione dei bagagli e per l’area arrivi Shengen e imbarchi extra Shengen. Fronte unico per i varchi di sicurezza, che passeranno da 14 a 18. Su un unico fronte anche i banchi check-in, che cresceranno di 9 unità, da 35 a 44, mentre i gate passeranno da 14 a 16. Ma a trarre beneficio dai nuovi investimenti sarà anche la zona commerciale: nuovi ristoranti, locali terrazza e lounge vip. A fine intervento l’area complessiva del terminal aumenterà del 21%, passando da 37.264 a 44.977 a metri quadrati.