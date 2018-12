PALERMO - Avvenimenti previsti per domenica 23 dicembre in Sicilia:1) PALERMO - Addaura Hotel, ore 10:00 Assemblea regionale del Pd Sicilia con all'ordine del giorno la proclamazione del segretario regionale e l'elezione del presidente dell'assemblea del partito e del tesoriere.2) PALERMO - Tc2, via San Lorenzo 13, ore 10:00 Consegna al tennista Marco Cecchinato del premio Ussi intitolato al ricordo del direttore della Gazzetta dello Sport Candido Cannavò.3) BURGIO (AG) - Ore 11:00 Inaugurazione della mostra "Mastri nell'arte - Ceramiche delle antiche botteghe di Burgio", promossa dal Comune e realizzata in collaborazione con la Soprintendenza di Agrigento. Visitabile fino al 27 gennaio.4) CATANIA - Nostra Signora del Santissimo Sacramento, ore 12:30 Pranzo di Natale condiviso per 300 homeless, organizzato dalla Comunità Papa Giovanni XXIII in collaborazione con la cooperativa Mosaico, l'associazione C'era Domani e la fondazione Èbbene. Sarà presente il sindaco Salvo Pogliese.5) CATANIA - Teatro Massimo Vincenzo Bellini, ore 20:30 Il coro si esibisce in "Christmas Carol", nell'ambito della rassegna "Natale al Bellini". Dirige Luigi Petrozziello, all'arpa Giuseppina Vergine, al pianoforte Gaetano Costa.6) PALERMO - Fabbrica 102, ore 21:30 In scena "AmareMale: posologia e interazione".(ANSA).