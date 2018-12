Una decisione che, in poche ore, ha mandato il traffico in tilt ma soprattutto ha bloccato tutte le automobili parcheggiate.

che, con grande sorpresa, si sono ritrovati per strada il mercatino rionale che solitamente si tiene il mercoledì. Peccato che questa settimana sarebbe saltato, visto che il 26 dicembre è festivo, e così gli operatori hanno deciso di montare banchi e tendoni di domenica, ma senza che il Comune lo autorizzasse.e perfino i Carabinieri me lo hanno ribadito. Ma le bancarelle restano lì e non ho idea di chi pulirà la strada”. Un problema non secondario visto che i rifiuti abbandonati in viale Campania sono parecchi ma la Rap, essendo domenica, non aveva programmato alcun intervento. “La Polizia municipale ci ha segnalato il problema – spiega l’amministratore Giuseppe Norata – Stiamo capendo se c’è una squadra disponibile da poter inviare sul posto, anche perché non eravamo pronti a questa evenienza”.