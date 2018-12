SIRACUSA - Incidente mortale al centro di Lentini, nel Siracusano. A perdere la vita una ventenne, Valentina Agliolo. Si trovava alla guida di uno scooter che per cause ancora da accertare è andato a sbattere contro un palo dell'illuminazione in via Cirene, nel quartiere Soprafiera.E' rimasta gravemente ferita, con fratture sparse in tutto il corpo ma non in pericolo di vita, la ragazza che viaggiava in scooter con lei.Immediati i soccorsi: il personale sanitario del 118 ha trasportato la ragazza all'ospedale Lentini, anche se è stato necessario il trasferimento al Cannizzaro di Catania. Per Valentina invece non c'è stato nulla da fare. Indaga la polizia. (ANSA)