PALERMO - È stato trovato morto nella sua casa l'attore palermitano Giovanni Martorana, 53 anni, conosciuto nel mondo dello spettacolo con il soprannome di "U Saracinu". La causa della morte potrebbe essere intossicazione da monossido di carbonio. Il suo corpo era sul pavimento, l'uomo sarebbe rimasto ucciso un paio di giorni fa, stando alle prime ricostruzioni degli inquirenti, per aver respirato i fumi della stufa a legna che usava per riscaldare la sua casa in contrada Pezzingoli, a Monreale, nel Palermitano.Molti i film a cui ha preso parte, conquistando il pubblico soprattutto con le partecipazioni a "I cento passi" e "La meglio gioventù", del regista Marco Tullio Giordana, o con il suo ruolo nel film "La matassa" di Ficarra e Picone. Ha preso parte anche al film "Baaria" di Giuseppe Tornatore. Nel 2010 aveva recitato nella serie televisiva "Squadra antimafia - Palermo oggi", e due anni prima nel film Tv "L'ultimo padrino", con la regia di Marco Risi (2008).