Almeno 168 morti, centinaia di feriti e decine di dispersi il bilancio - che però sembra destinato ad aggravarsi - dello tsunami che ha colpito ieri la costa attorno allo stretto della Sonda, tra le isole indonesiane di Giava e Sumatra. Un muro d'acqua fino a 20 metri contro centinaia di costruzioni, tra cui diversi alberghi.Le onde anomale sarebbero state causate da frane sottomarine dopo un' eruzione vulcanica. Spazzato via dalla forza dell'onda il palco dove una rock band stava suonando ad una convention di impiegati della compagnia Pln, riuniti per la fine dell'anno. Il bassista è rimasto ucciso con il manager, 4 musicisti risultano dispersi.Il premier australiano: al momento non risultano vittime straniere.