Si tratta di 53 articolisti del comune di Palermo, lavoratori precari da oltre vent’anni che, grazie all’approvazione del bilancio consolidato, hanno ottenuto il tanto atteso contratto a tempo indeterminato., i 53 hanno siglato i documenti per la stabilizzazione, mentre tra il 2019 e il 2020 toccherà ad altri 598 dipendenti, appartenenti al vecchio bacino “Palermo Lavoro”. “Entro il 2019 partiranno nuovi concorsi per funzionari amministrativi e giornalisti – scrive su Facebook Orlando - Tutto questo è possibile perché, nonostante i gufi, i conti del Comune sono a posto e ci sono margini per nuove assunzioni”.per 10 funzionari, cinque tecnici e cinque contabili, mentre sono ancora in corso le procedure per i giornalisti e 12 dirigenti, di cui 11 tecnici e uno contabile.