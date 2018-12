di via Monte Ercta dovrà lasciare la propria casa, almeno durante giorno. Il comune di Palermo è pronto a firmare un’ordinanza per consentire all’impresa Icostra di Genova di ispezionare monte Pellegrino, sul versante dell’Addaura: un’operazione necessaria per consolidare le pareti rocciose ed evitare che qualche masso si stacchi finendo su terreni e abitazioni. I tecnici dovranno eseguire ispezioni e rilievi su diversi versanti della montagna di Santa Rosalia con tecniche alpinistiche, ma anche effettuare eventuali pulizie ed eliminare gli “elementi minuti”, ossia piccoli sassi e frammenti.in via Monte Ercta, visto che qualcosa potrebbe cadere in corrispondenza della cosiddetta “Unghia a mare”, lato Addaura, proprio sopra alcune abitazioni. E così Palazzo delle Aquile ha deciso di sgombrare le case, ma soltanto di giorno e dal lunedì al sabato, cioè durante l’orario di lavoro dei tecnici: in pratica dal 7 al 12 gennaio e dal 14 al 19 gennaio, ossia dal lunedì al sabato di due settimane consecutive, le abitazioni dovranno rimanere vuote dalle 7.30 fino alle 18.e per poter notificare gli avvisi: in tutto si tratta di sette edifici di via Monte Ercta e precisamente i numeri civici 930, 940, 1020 e 1024. L’ordinanza sarà vincolante, nel senso che la Polizia municipale ha autorizzata a sgomberare in modo coatto chi si rifiutasse di lasciare volontariamente la propria casa.per 600 metri che partono dal chilometro 1,6 dopo l’incrocio con via Cardinale Rampolla verso il santuario, sia via Monte Ercta, dal primo tornando dopo l’incrocio con via Regina Margherita all’incrocio con via Annone, direzione santuario: nel caso di via Bonanno lo stop sarà vigente dalle ore 8 alle ore 17 dei giorni 27, 28 e 29 dicembre e 2, 3, 4 e 5 gennaio; per via Monte Ercta dalle ore 8 alle ore 17 dei giorni 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 , 16, 17, 18 e 19 gennaio.