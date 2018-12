La camera ardente verrà allestita dopodomani nella chiesa del Purgatorio a Cefalù. I funerali si terranno l'indomani in Cattedrale alle 11.

(ANSA)

PALERMO - È morto la scorsa notte il vescovo emerito Rosario Mazzola, aveva compiuto 94 anni il 19 settembre. Era stato ordinato vescovo dal cardinale Salvatore Pappalardo il 4 settembre dell'82 e nell'88 scelto da Papa Giovanni Paolo II come pastore della diocesi di Cefalù che ha guidato per 12 anni.Impegnato in prima linea nel sociale, ha più volte condannato pubblicamente la mafia e il malcostume della raccomandazione."A nome del Comune di Cefalù - dice il sindaco Rosario Lapunzina - esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di monsignor Rosario Mazzola, già Vescovo di Cefalù. Di lui ricordiamo la profondità umana e la forza con la quale ha esercitato il suo ministero pastorale nella nostra diocesi dal 1988 al 2000. Ha sempre amato Cefalù, ponendosi come punto di riferimento morale e come sprone nei momenti di grave difficoltà che la città ha attraversato, costituendo un esempio per tutti coloro che hanno a cuore gli interessi della collettività, al di fuori da ogni logica di parte. Ancora in occasione della morte della sorella, da egli tanto amata, e nella circostanza del suo novantaquattresimo compleanno, festeggiato la scorsa estate a Poggio Maria, non ha mancato di testimoniarmi la sua vicinanza umana e spirituale, spronandomi ad andare avanti al servizio della Città. Egli resterà sempre nel mio cuore e in quello dei cefaludesi come un esempio di integrità, di forza e di determinazione".