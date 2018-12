. Tra turisti curiosi e palermitani a caccia degli ultimi regali, a Piazza Pretoria spicca l’aspetto decisamente insolito del portone di Palazzo delle Aquile. Perché è dorato?: l’artista riveste le porte dei luoghi di tutta Italia con lo stesso materiale delle coperte termiche che si usano per riscaldare i migranti soccorsi durante i salvataggi in mare. “L’installazione temporanea ha l’obiettivo di dare un segno forte di accoglienza – spiega l’artista – e promuovere una riflessione profonda sulle migrazioni, sulle terre promesse e brutalmente negate, sull’aspirazione a un mondo diverso, costruito oltre l’idea di confine e capace di essere nuovamente umano”. Dopo aver girato varie città del nostro Paese, ‘contaminando’, a Palermo, anche la chiesa valdese di via dello Spezio, De Gara è tornato nel capoluogo siciliano., insieme al presidente del Consiglio comunale, Totò Orlando, al presidente della Consulta delle culture, Ouattara Ibrahima Kobena, al consigliere comunale Valentina Chinnici e allo stesso De Gara. “L’installazione è simbolicamente collocata nel portone di accesso del Palazzo di Città a conferma che Palermo è una città che accoglie e che il suo Comune ha le porte aperte – commenta il primo cittadino –. A chi mi chiede quanti migranti ci sono a Palermo rispondo che non ce ne sono 70.000, 90.000, 10.000. A Palermo nessuno è straniero: chi arriva qui è palermitano”. Palazzo delle Aquile è la prima sede comunale italiana a diventare parte del progetto., già oggetto di polemiche a distanza con il ministro dell’Interno, Matteo Salvini: “Palermo è una città di cultura – dice il sindaco a margine dell’inaugurazione – e la cultura diventa accoglienza. Da quella dei migranti, a quella dei turisti. È una città che è cambiata profondamente, ed è cambiata in quarant’anni. Non in quaranta secondi… A me dispiace che ci sia, in questo Paese, un populismo culturale che pensa si possa cambiare tutto con un tweet. Chi dice che si cambia tutto subito è un imbroglione. Questa installazione è un’alternativa al populismo dell’intolleranza”.