Il video, pubblicato dall'associazione animalista Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals che opera in Inghilterra e Galles, sta già facendo commuovere il popolo del web. Un uomo in Inghilterra abbandona il suo cane a pochi giorni dal Natale, ma l'animale sembra capire le intenzioni e prova in tutti i modi a tornare in macchina. Ecco il video.