, l’atmosfera dei concerti tradizionali e dei presepi e anche tanto altro per chi è a caccia di posti e occasioni speciali per trascorrere le feste natalizie in Sicilia. Per gli appassionati di presepi, da non perdere a Palermo, la mostra dei "99 presepi" a cura di Vito Brunetto al Boccone del Povero; il Presepe vivente all'Arenella, all'interno del centro storico della borgata; il Presepe dedicato alle vittime della mafia alla chiesa di Sant'Ignazio Martire all'Olivella; il Presepe artistico semovente a Cinisi, esposto nel salone comunale del Comune in piazza Vittorio Emanuele Orlando. A Cefalù si potranno ammirare chiese solitamente non accessibili, cripte, chiostri, il museo dei pupi siciliani, vicoli suggestivi, con "La Via dei Presepi", che quest'anno si sviluppa nei luoghi storici del centro cittadino. Sempre in provincia di Palermo, a Belmonte Mezzagno, dopo vent’anni torna il Presepe vivente interamente recitato. A Piana degli Albanesi, invece, la cittadina Arbëreshë che custodisce riti e tradizioni da oltre 500 anni, quest’anno ospita il Presepe Vivente che si snoda tra le suggestive vie del Centro Storico, passando dall’ambientazione tipica del Presepe Vivente, al Magico Villaggio di Natale che coinvolge grandi e piccoli attraverso un passaggio epocale, proiettato verso paesi e personaggi nordici.In occasione delle festività natalizie, va in scena "Ninnarò, il presepe raccontato" sul palco del Teatro Ditirammu di Palermo. Appuntamento martedì 25 dicembre alle 18 e in replica alle 21.30, e mercoledì 26 e giovedì 27 dicembre alle 21.30. Saranno feste natalizie ricche di sorprese e di tradizioni, quelle al Museo internazionale delle marionette, Antonio Pasqualino, con tanti spettacoli pomeridiani dal 20 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019. In scena una fiaba dei giorni nostri, mercoledì 26, giovedì 27 e venerdì 28 dicembre alle 17, lo spettacolo "Le avventure di Brutticina", di e con Marcella Vaccarino e Gisella Vitrano. Torna a far ridere la sua Sicilia l'attrice Teresa Mannino che sarà sul palco con un nuovo spettacolo comico ispirato alla sua amata isola dal titolo "Sento la Terra girare". Lo Show fa tappa al Teatro Biondo di Palermo il 27, 28, 29 e 30 dicembre, con inizio alle ore 21.30. Chiude la rassegna "Anteprima Scena Nostra", focus della scena teatrale siciliana contemporanea allo Spazio Franco. Venerdì 28 dicembre alle 21 Antonio Di Martino e Fabrizio Cammarata portano in scena "Un mondo raro".In occasione delle festività, la mostra “Modigliani Les Femmes Multimedia Experience” ospiterà concerti, presentazioni di libri, degustazione di panettone e spettacoli collaterali fino al 6 gennaio per coloro che visiteranno la mostra. Per la prima volta a Palermo, sono riunite nella galleria di Palazzo Abatellis, altre celebri opere di Antonello da Messina, in un inedito percorso espositivo che raramente si ha la possibilità di vedere in un unico sito. Continua la mostra "Vestiture del Regno di Sicilia", dei costumi del '700 e '800 del Museo del Costume e della Moda Siciliana di Mirto, visibili al pubblico a Palazzo Mirto fino al 6 gennaio. A Palazzo dei Normanni, la mostra "Rosalia eris in peste patrona", la storia di Rosalia, donna e Santa attraverso una ricchissima esposizione di capolavori di Van Dyck, Novelli, La Barbera, Preti e documenti d’epoca. A Palazzo Ziino, la mostra "Would have been/Avrebbe potuto essere", curata da Angelika Stepken e Daniela Bigi. Jeewi Lee, Christophe Ndabananiye, Lerato Shadi e Viron Erol Vert presentano opere dedicate al pensiero speculativo e alternativo intesi come contromisure dell’immaginazione."Scrivere con la luce", una selezione di circa settanta immagini tra dipinti e fotografie tratte dai lavori più celebri del Maestro Vittorio Storaro. Al Museo Salinas in mostra "Palermo racconta i Borbone", un'ampia selezione di opere e reperti donati al Museo di Palermo dai sovrani Borbone Francesco I e Ferdinando II e opere provenienti da scavi finanziati dai reali a Pompei, Ercolano e Torre del Greco, prestate dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli e dai Parchi Archeologici di Pompei ed Ercolano. Alla Galleria d'Arte Moderna, "Antonio Leto. Tra l'epopea dei Florio e la luce di Capri" a cura di Luisa Martorelli e Antonella Purpura; A Palazzo Branciforte la mostra “Il kouros ritrovato” nella Sala della Cavallerizza; Alla Biblioteca Regionale fino al 9 gennaio la mostra fotografica "Palermo 1970/1996" dedicata al Cardinale Salvatore Pappalardo per commemorare i ventisei anni di ministero Episcopale del cardinale.Al Giardino Inglese, anche quest’anno, torna la pista di pattinaggio su ghiaccio che da sette edizioni è ormai un appuntamento fisso per ragazzi e famiglie, con cibo, musica e tanto altro. Il mese di dicembre e la prima settimana di gennaio saranno infatti interamente dedicati alle suggestive atmosfere natalizie e al divertimento. Al Centro Commerciale La Torre, arriva il più grande "Santa Claus Village" della città, uno spazio ricco di attività e iniziative per adulti e bambini. Tanti gli spazi allestiti per l'occasione, dalla grande sala con il camino allo studio dove Babbo Natale legge le letterine, pronti ad accogliere le famiglie per trascorrere le feste in allegria. Mercoledì 26 dicembre alle 17 ai Danisinni va in scena "E...Paff!". Uno spettacolo che vuole far sognare grandi e piccini, messo in scena con gli artisti del Circo Ramingo nel tendone da circo Chapitô Danisinni (nel cuore del quartiere palermitano), tra musica e colori, le abilità tecniche dei performer si fondono con la delicatezza e la poesia del teatro.26 dicembre alle 17,30, un musical ricco di effetti speciali, che oltre a stupire piccoli e grandi, lancerà messaggi importanti e farà riflettere. Uno spettacolo speciale, che parla ai bambini e agli adulti, al Teatro Orione arriva "Nicù e il Mago di Oz", spettacolo curato dal Teatro Ditirammu, in programma sabato 29 e domenica 30 dicembre alle ore 21.La nuova stagione invernale di "Palermo Classica" prosegue con un nuovo appuntamento dedicato a "Passione e Impeto" alla Chiesa di San Mattia ai Crociferi. A esibirsi mercoledì 26 dicembre è la pianista russa Sofia Vasheruk con un programma interamente dedicato ai compositori Liszt, Schumann, Rachmaninov, Tchaikovsky e Pletnev. I Candelai a Palermo ospitano due concerti de La Rappresentante di Lista, in programma martedì 25 dicembre e mercoledì 26 dicembre alle 22.30. La band si esibisce nell'ambito del "Go Go Diva Tour". Il sipario dello storico teatro palermitano Real Teatro Santa Cecilia si aprirà con una prima assoluta in un’atmosfera tutta natalizia, con il concerto delle Christmas Ladies, mercoledì 26 dicembre alle ore 18.30. Gli Inside out, la tribute band siciliana per eccellenza dei Pink Floyd, sarà protagonista di "Wish you were here", lo spettacolo che si terrà il 27 dicembre alle 21.30 al Real Teatro Santa Cecilia di Palermo.ai Cantieri Culturali della Zisa, "Sponde Sonore", rassegna di musica e danza, giunta alla terza edizione. Il primo appuntamento è con la Warsaw Village Band live a partire dalle 22. Inserito all'interno del programma di incontri della rassegna "Natale a Villa Filippina", si svolge venerdì 28 dicembre alle 21 "Natale Vintage", concerto di Roberto Superchi e Y Cantor. Il Culture Concept Store del Museo archeologico Salinas si riempie di blues. L'appuntamento è con il concerto del chitarrista Umberto Porcaro, sabato 29 dicembre a partire dalle ore 20.30. Al Politeama Garibaldi, i tradizionali canti natalizi saranno protagonisti di tre concerti. Appuntamento il 30 dicembre alle 11, con il coro di voci bianche della Fondazione Orchestra Sinfonica, diretto dal maestro Fabio Ciulla. Al pianoforte, Gabriele Laura e Azzurra Vittoria Moscia. Nel resto della Sicilia Nel trapanese, a Erice tanti appuntamenti come ogni anno con “EricèNatale – Il borgo dei presepi”. Oltre a rappresentazioni della natività di ogni genere si potrà passeggiare, ammirando i mercatini di Natale organizzati in casette di legno dove gli espositori presentano una vasta gamma articoli. Ci saranno anche stand per degustare i dolci tipici, concerti e animazione. Infine, quest’anno torna il Festival Zampogne dal Mondo.torna il Presepe vivente la "Città mediterranea del Natale", nel cuore della Grotta Mangiapane. A Catania, tanti eventi e mercatini animeranno la città per tutto il periodo natalizio, che si svolgeranno tra le mura degli storici palazzi catanesi, come “Magico Natale 2018”, mostra del regalo natalizio artigianale; il tipico Christmas Market; “XMAS Factory”, tra atmosfere vintage, artigianato, street food, balli e tanta musica. A Nicolosi, i mercatini di Natale saranno allestiti ogni fine settimana fino al 6 gennaio 2019 tra concerti, spettacoli, celebrazioni religiose e degustazioni tipiche alla scoperta della gastronomia siciliana; al Parco Ravanusa di Tremestieri Etneo è stato già inaugurato il Villaggio di Babbo Natale, dove i più piccoli potranno ammirare la casa Santa Claus, il suo l’ufficio postale la fabbrica dei giocattoli, mentre i più grandi possono dedicarsi a un po’ di shopping; mentre il Natale di Caltagirone, divenuto celebre per i suoi presepi, verrà ulteriormente arricchito mercatini di Natale si svolgeranno in Piazza Umberto, davanti la cattedrale.