Un uomo è stato travolto da un'auto in viale Ercole nei pressi di via Case Rocca: stava percorrendo a piedi il tratto di strada insieme alla moglie quando è stato investito dall'automobilista.. La vittima è un turista russo di 30 anni, si trovava in vacanza in città ed oggi pomeriggio, in base a quanto ha raccontato la donna alla polizia, stavano attendendo l'autobus.Al volante dell'auto che l'ha travolto, un uomo di 90 anni: quando si è reso conto di quanto accaduto si è fermato ed ha lanciato l'allarme, ma era già troppo tardi. Sul posto sono arrivati anche gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale per ricostruire la dinamica dell'incidente e il medico legale. La strada è stata chiusa al traffico.