CATANIA - Gli ospedali di Acireale e Giarre e i Presidi di continuità assistenziale di Zafferana Etnea e Riposto non hanno subito danni e sono perfettamente in attività, garantendo la normale erogazione dei servizi. Lo rende noto l'Asp di Catania dopo sopralluoghi nelle strutture in seguito al terremoto della notte scorsa.Nell'ospedale di Acireale sono stati riscontrati, solo in alcune zone: lievi screpolature degli intonaci e lo spostamento di pochi pannelli antinfortunistici del controsoffitto, subito ricollocati in maniera corretta. Nulla di grave è stato rilevato nell'ospedale di Giarre dove i tecnici hanno effettuato i sopralluoghi insieme ai Carabinieri del Nas, chiamati sul posto da una paziente spaventata dal terremoto. Nessun danno alle Guardie mediche di Zafferana Etnea e di Riposto. Al Pronto Soccorso di Acireale sono giunti solo feriti lievi.La Direzione aziendale e i tecnici dell'Uoc Progettazione e Sviluppo strutturale sono costantemente in contatto con l'Assessorato regionale alla Salute, la Prefettura e la Protezione civile per garantire, qualora fosse necessario, l'immediato e tempestivo impiego di risorse."L'apparato affidato al sistema sanitario regionale, a partire dal numero unico di emergenza 112, ha operato in modo efficiente smistando oltre 190 interventi. Di questi, solo 40, per ragioni di salute", ha detto l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, a margine dell'incontro in Prefettura a Catania, sull'emergenza terremoto. "Le altre richieste sono state immediatamente smistate ai vigili del fuoco - ha aggiunto- che stanno operando con grande impegno. Nei pronto soccorso non è giunto nessun ferito classificato con codice rosso, e tutti i codici gialli che hanno ricevuto assistenza non versano in gravi condizioni". "La centrale operativa del 118 - ha concluso Razza- ha organizzato i turni di servizio per assicurare una più ampia copertura sia nella giornata odierna sia in vista della prossima nottata". Razza che è in stretto contatto con il governatore dell'Isola, Nello Musumeci ha assicurato che "insieme alle associazioni di volontariato, croce rossa in testa, si valuterà costantemente ogni sviluppo della situazione".