di servizio, che dovrà iniziare proprio dalla Rap. Nel pieno dell’emergenza rifiuti che attanaglia Palermo, il sindaco Leoluca Orlando ha dato mandato al Segretario generale di istituire un gruppo di lavoro ad hoc formata anche Capo di Gabinetto e dal dirigente dell’ufficio Aziende: un tentativo di dare una risposta alla città che è stata costretta, durante le festività, a dover fare i conti con strade sporche e cassonetti traboccanti d’immondizia.insieme all’amministratore di Rap Giuseppe Norata, incontrerà tutti i dirigenti dell’azienda, poi si sposterà a Brancaccio per l’inaugurazione del nuovo centro di raccolta in viale dei Picciotti e infine parlerà con i giornalisti. Ma l’emergenza rifiuti sbarca anche a Sala delle Lapidi.e capogruppo di Forza Italia Giulio Tantillo – Già da domani mattina, durante la seduta del consiglio comunale (convocata per le 11, ndr), i vertici del Comune e della Rap dovranno riferire in Aula: viviamo una situazione paradossale, con Palermo mortificata. Occorre prendere provvedimenti immediati affinché si ritorni alla normalità, anche perché il Capodanno è alle porte e sappiamo benissimo che occorrerà un piano straordinario o la città sarà invivibile. Il sindaco prenda atto che la Rap ha bisogno di personale, soprattutto per la raccolta dei rifiuti e per la pulizia giornaliera: mancano ben 500 unità e quelle che sono in servizio non possono sopperire a questa assurda situazione. Il tempo dello scaricabarile è finito, occorrono fatti concreti e tangibili. Serve subito la nomina del Direttore Generale, nelle more del concorso, per poter supportare le scelte aziendali, a partire da quelle organizzative. Il rimpasto della giunta può attendere, la città”.