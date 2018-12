A Pennisi si sono registrati dei crolli nella chiesa del paese, ma senza danni alle persone.

A Zafferana Etnea un 80enne è stato estratto vivo dalle macerie della sua abitazione dove il sisma lo ha sorpreso nel sonno: portato in ospedale con un'ambulanza è stato accettato nel pronto soccorso in codice verde per delle contusioni alla testa. Lo stesso per un abitante di Pisano.