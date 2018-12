Come ogni anno vi proponiamo una rosa di dieci siciliani che si sono distinti in questo anno che va a finire. Vi chiediamo di votarne uno, commentando questo articoloIl più votato sarà proclamato siciliano dell'anno di Livesicilia. Ecco le dieci nomination.Si batte parlando a viso aperto per conoscere la verità sulla strage di via D'Amelio e sull'inquietante depistaggio che la seguì. E lei può farlo senza guardare in faccia nessuno, icone incluse.Il tennista palermitano è arrivato a una storica semifinale al Roland Garros. E si è accasato nei piani altissimi del ranking Atp. Per lo sport, il siciliano dell'anno è lui.Papa Francesco ha voluto pranzare alla sua Missione in occasione della visita a Palermo. Il suo impegno amorevole per gli ultimi consente ogni giorno un piccolo miracolo.Il suo è stato l'exploit politico dell'anno in Sicilia. Solo contro tutti ha conquistato la sua Messina travolgendo come un uragano gli avversari. Scatenato.La storia del medico quarantenne morto andando al lavoro a Corleone, nel terribile giorno in cui il maltempo ha fatto strage in Sicilia, ha commosso tutti.Il Presidente della Repubblica rimane un punto di riferimento per gli italiani. Il lungo applauso alla prima della Sacala testimonia il rispetto per il suo stile garbato e istituzionale.Si è ritagliato questo ruolo di anti-Salvini, conquistando il rispetto anche della sinistra. Ha fatto tanto parlare di sé parlando di politica. E di questi tempi non è poco.Questo è stato il suo primo anno da presidente della Regione. Con il suo stile sobrio, serio e senza fuochi d'artificio. L'impegno c'è stato, qualche risultato pure ma tra molti problemi.Per lui è stato l'anno di Palermo capitale della cultura. E di Manifesta. E anche di un bel po' di grane per la sua giunta. Alti e bassi, ma sempre protagonista.Ha incastrato il suo estorsore filmandolo con una telecamera nascosta. E così il giovane imprenditore palermitano ha ricordato che oggi il coraggio per dire no alla mafia si può trovare.