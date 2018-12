Giorgio Pace è stato rimosso, dopo che tre quinti del cda si sono dimessi. Ma la mossa dell'assessorato regionale al Turismo agita gli animi al Politeama. I sindacati non hanno apprezzato e anche il sindaco di Palermo si è fatto sentire per esprimere preoccupazione. Il mandato di Pace sarebbe scaduto tra qualche mese.quanto sta accadendo, parlando di "violenza", e in particolare la nomina del commissario ad acta e la destituzione del sovrintendente. Le sigle sindacali Cgil Slc, Fistel Cisl, Uilcom e Fials ricordano i risultati positivi degli ultimi anni: bilanci in attivo, incassi al botteghino aumentati, pax sindacale, aumento della produzione."Non posso che esprimere apprezzamento per l’opera di Giorgio Pace e per l'impegno di artisti e lavoratori che in questi anni sono riusciti a portare la Foss fuori da una palude che stava segnando la fine di questa storica presenza culturale in città. Mi auguro che nessuna scelta politica condanni l'Orchestra sinfonica ad un ritorno al passato e alla mortificazione del ruolo e delle professionalità dei suoi artisti e lavoratori, che il Sovrintendente Pace ha saputo invece cogliere e valorizzare."