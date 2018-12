Avrebbero ottenuti contributi pubblici per gare ciclistiche mai effettuate. L'indagine della Guardia di Finanza trae spunto dalla vicenda giudiziario-sportiva che ha visto il Tribunale della Federazione Ciclistica Italiana condannare a quattro mesi di inibizione l'allora vicepresidente Giovanni Duci per aver diretto personalmente più associazioni sportive al fine di incrementare il proprio bacino elettorale.comunicando un numero di tesserati e atleti anche sei volte superiore rispetto al numero reale per avere dei contributi statali. Nel complesso sono 30 le associazioni fantasma scovate, 31 le persone denunciate e ammonterebbe a 80 mila euro il danno erariale arrecato e segnalato alla Corte dei Conti e alla Regione Sicilia. (ANSA).