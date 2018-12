PALERMO - Il testo della legge di stabilità e del bilancio, arrivato all'Ars nei giorni scorsi, è stato assegnato oggi alle commissioni di merito per l'esame delle parti di competenza. Il governo, dunque, conferma di non voler far ricorso all'esercizio provvisorio. La manovra sarà esaminata dalle commissioni di merito e poi dalla Commissione bilancio, e dovrebbe arrivare in aula all'inizio di gennaio. Il calendario definitivo sarà stabilito dalla conferenza dei capigruppo, convocata dal presidente Gianfranco Miccichè subito dopo l'inizio della seduta di oggi.(ANSA).