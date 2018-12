ROMA - La commissione Bilancio della Camera ha avviato la terza lettura della manovra, dopo il via libera del Senato. Il testo senza modifiche è atteso in Aula domani con il via libera finale previsto per sabato. Un programma che fa infuriare le opposizioni, che chiedono le audizioni di Tria, dell'Ufficio parlamentare di bilancio, dell'Agenzia del Demanio e del direttore generale del Tesoro. Fi chiede un colloquio al presidente della Repubblica Mattarella. Il Pd annuncia la presentazione del ricorso alla Consulta.