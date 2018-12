MARSALA (TRAPANI) - A distanza di circa vent'anni, domani si chiuderà la pagina del "precariato storico" al Comune di Marsala. A seguito di un concorso, infatti, verranno stabilizzati, con contratti di lavoro per 24 ore settimanali, 268 lavoratori con varie qualifiche funzionali. 249 "contrattisti" (ex Lsu), in municipio firmeranno i contratti con i quali entreranno in ruolo. Per altri 19 lavoratori (ex Asu) questo momento arriverà in gennaio. "Sarà una giornata storica per il mondo del lavoro siciliano - dice il sindaco Alberto Di Girolamo (Pd) - Dopo quasi vent'anni, tantissimi lavoratori marsalesi saranno stabilizzati, entrando nella pianta organica dei dipendenti comunali. Un traguardo per il quale abbiamo svolto un meticoloso lavoro di preparazione, sfruttando tutte le opportunità che la normativa via via consentiva".(ANSA).