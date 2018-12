BARCELLONA POZZO DI GOTTO - La polizia ha arrestato a Barcellona Pozzo di Gotto (Me) Giuseppe Genovese, 30 anni per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento: durante un posto di controllo non si è fermato all'alt, ma dopo un breve inseguimento è stato bloccato. Risultato privo della patente di guida, perché sospesa, durante il controllo ha opposto resistenza. Portato negli uffici della Polizia, è andato in escandescenza e ha danneggiato un monitor. (ANSA).