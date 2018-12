Sansica aveva telefonato al 112 dicendo che sarebbe evaso in quanto non sopportava più di essere costretto a rimanere in casa. Dopo pochi minuti dalla telefonata giungeva in centrale operativa l'allarme che il braccialetto elettronico era stato manomesso. I carabinieri lo hanno rintracciato e arrestato. L'uomo era stato arrestato con l'accusa di essere uno dei tre banditi che avevano rubato la cassaforte il 17 gennaio scorso dagli uffici della delegazione del Comune di Trapani.