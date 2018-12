i lavoratori che hanno conti in Mps si sono già visti accreditare i soldi, ma tra oggi e domani tutti i dipendenti dovrebbero ricevere le somme dovute.che i salari vengano pagati entro il 31 dicembre ma, tra giorni di festa e domeniche, il tempo stringe: il Comune dovrebbe inviare oggi i soldi o al massimo domani, per poter pagare gli stipendi entro lunedì. Una nuova corsa contro il tempo, visto che i margini sono strettissimi e il rischio è che l’insofferenza dei lavoratori non accenni a diminuire. Anche se, bisogna precisarlo, Palazzo delle Aquile al momento paga solo al “netto”, ossia solo gli stipendi, rimandando contributi e altri oneri, oltre che i fornitori. Per evitare ritardi e slittamenti, Rap avrebbe avuto bisogno di 15 milioni di euro prima di Natale che però non sono mai arrivati., per poi inaugurare alle 11.30 l’isola ecologica di viale dei Picciotti. Ma il problema più grande resta l’immondizia che ancora invade le strade in città: se l’ordinario viene ritirato, il dramma è sull’arretrato che ormai è talmente grande da rendere necessario l’intervento delle pale meccaniche visto che gli operatori da soli non ce la fanno.e poi dovrà iniziare a battere la città palmo a palmo: un’operazione complessa e sicuramente lunga che, con ogni probabilità, si protrarrà anche dopo il primo gennaio, anche se la situazione dovrebbe migliorare. Dopo il Natale, quindi, Palermo si ritroverà sommersa dai rifiuti anche a Capodanno.“L’assenza in aula dell’amministrazione alla seduta di Consiglio di oggi è davvero preoccupante. La città è avvolta da tonnellate di rifiuti raccolte in cumuli in ogni quartiere, roghi di cittadini esasperati riempiono di diossina l’aria e nessun segnale di ritorno alla normalità si intravede". Questo l’allarme lanciato da Fabrizio Ferrandelli durante la seduta di Consiglio. "I palermitani pagano, a copertura totale del costo di servizio della raccolta, una delle Tari più alte d’Italia per avere il servizio peggiore del mondo. Chi dovrebbe essere garante della gestione della città e della salute pubblica latita, salvo poi raccontare sulla stampa una città che non c’è e un cambiamento che nessuno avverte. Credo si debba procedere alla nomina di un commissario per l’emergenza rifiuti in città - conclude Ferrandelli - prima che la salute pubblica venga seriamente compromessa”.