L'arresto è stato effettuato in flagranza di reato, dai poliziotti della squadra mobile di Palermo.

li agenti della settima sezione investigativa, coadiuvati dalla Polizia Stradale, hanno sottoposto a controllo, presso il casello autostradale di Buonfornello, una Fiat Idea condotta da M.A.

Durante l’accertamento, il conducente dell’autovettura ha manifestato una certa ansia e insofferenza, tanto da insospettire gli agenti inducendoli ad approfondire il controllo, estendendolo anche al veicolo.

Lo stupefacente, posto sotto sequestro, al dettaglio avrebbe potuto fruttare circa 250mila euro.

M.A. è stato portato nel carcere di Pagliarelli.

