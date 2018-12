MILANO - "Un'azione squadristica ignobile": così il questore di Milano Marcello Cardona ha definito l'attacco di un centinaio di ultrà di Inter, Varese e Nizza ad alcuni bus di tifosi napoletani, prima di Inter-Napoli. Tre tifosi interisti sono stati arrestati. "Chiederò il blocco delle trasferte dell'Inter e la chiusura della curva fino a marzo", dice Cardona, che è anche ex arbitro di Serie A. Da accertare la dinamica degli incidenti. Il tifoso dell'Inter morto - Daniele Belardinelli, di 35 anni - sarebbe stato investito da un suv. Era giunto in ospedale in codice rosso ieri sera. L'uomo, campione di arti marziali, aveva ricevuto in passato un Daspo di 5 anni. Polemica anche per i cori razzisti contro Koulibaly: per la procura della Figc la partita "andava sospesa". Sala ha chiesto scusa al giocatore a nome di Milano.