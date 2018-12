I due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, insieme al capo dipartimento della Protezione civile nazionale saranno nella sede della prefettura di Catania alle 15.30 per partecipare a una riunione del Centro coordinamento soccorsi insediato dal prefetto Claudio Sammartino. A conclusione dell'incontro i ministri Luigi Di Maio e Matteo Salvini terranno una conferenza stampa congiunta. Sarà una delle tappe della lunga giornata che LiveSicilia seguirà in diretta minuto per minuto, in cui si farà la conta dei danni provocati dal terremoto. E già il governo nazionale annuncia lo "stato d'emergenza" e un rafforzamento del piano "anti-sciacallaggio"."Grazie alla Protezione civile e alle autorità locali per il lavoro fatto. Rafforzeremo il sistema antisciacallaggio in modo da rassicurare chi la notte scorsa ha dormito in auto e non in albergo". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio appena arrivato a Fleri, frazione di Zafferana Etnea, tra le zone maggiormente danneggiate dal terremoto di Santo Stefano."Domani sarà dichiarato lo stato di emergenza e saranno stanziate le risorse necessarie per dare supporto ai sindaci e alle autorità locali per aiutare le famiglie". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio appena arrivato a Fleri, frazione di Zafferana Etnea, tra le zone maggiormente danneggiate dal terremoto di Santo Stefano.Il comando provinciale dei carabinieri di Catania ha inviato personale della squadra speciale dei 'Lupi' in azione preventiva antisciacallaggio nelle zone colpite dal sisma di Santo Stefano. Molte persone hanno preferito trascorrere la notte in auto, davanti le loro case inagibili, rifiutando l'accoglienza in albergo offerta dalla Regione Siciliana, per poterle sorvegliare."Sono certo che con millenaria resilienza, forza e solidarietà i miei concittadini supereranno anche questa difficile prova di amore verso la nostra terra: la sua feroce bellezza ha, a volte, un'anima infuocata e incontrollabile. Vicino a voi": è il messaggio che l'astronauta Luca Parmitano, originario di Paternò, della provincia di Catania, rivolge su Twitter ai suoi concittadini, a cui si sente vicino "cututtuucori (con tutto il cuore)"."Quello che chiediamo al Governo è di aiutarci a ristabilire la normalità nella nostra comunità fortemente danneggiata sul piano strutturale e provata su quello emotivo". Lo ha detto il sindaco di Zafferana Etnea, Alfio Russo. Il suo paese è tra i centri che ha subito i danni maggiori per il terremoto di Santo Stefano. "La frazione di Fleri è stata devastata e anche Poggiofelice e Pisano - ha aggiunto - hanno subito danni. Speriamo che lo Stato, come già sta facendo, ci aiuterà nell'opera di ricostruzione che è la parte più delicata. Abbiamo messo a disposizione della comunità servizi e alloggi, ma ogni cittadino in base alle proprie esigenze ha scelto come meglio ha creduto. Molte persone - ha confermato il sindaco di Zafferana Etnea - non vogliono abbandonare i propri affetti e la propria casa".