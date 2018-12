RAGUSA - La Polizia stradale di Ragusa ha sequestrato 4 veicoli di due società di autotrasporto dopo una perquisizione effettuata nei locali delle ditte. Gli amministratori delle due società e sette autisti avrebbero rimosso o alterato il funzionamento dei cronotachigrafi. Gli autisti avrebbero utilizzato doppie schede (la propria e quella di altri colleghi che ne hanno denunciato lo smarrimento) per eludere la normativa sull'orario di lavoro, con rischi per la loro salute, per la circolazione stradale e facendo di fatto una concorrenza sleale alle ditte che osservano la normativa. (ANSA).