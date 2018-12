"Dopo il terremoto siamo intervenuti su più fronti - illustra il presidente della Regione, Nello Musumeci - disponendo così un intervento urgente per ridurre al minimo i disagi lungo l'A18, con l'obiettivo del rapido ritorno alla normalità di una arteria autostradale strategica per l'intero versante orientale dell’Isola".

PALERMO - A ventiquattro ore dal terremoto 4.8 che ha colpito i paesi dell'Etna, uomini e mezzi sono entrati in azione lungo l'autostrada A18 Catania-Messina, fratturata all'altezza dello svincolo di Acireale a causa dei movimenti di faglia collegati alla scossa. Già alle 7 di ieri un'impresa specializzata, alla presenza dell'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, ha dato inizio ai lavori di ripristino del manto stradale. Dopo il sisma si è formato una sorta di dosso e l'asfalto si presenta sconnesso in più punti .Falcone, inviato sul posto dal governatore, ha compiuto ieri un sopralluogo e concordato con i tecnici di Cas e impresa la tabella di marcia dei lavori. "Al più presto il governo Musumeci - spiega Falcone - intende voltare pagina rispetto all'emergenza, si lavora dunque per metterci il peggio alle spalle. Sono state compiute indagini approfondite nella zona fratturata ed è già partita la rimozione del vecchio manto. Entro quindici giorni - assicura l'assessore alle Infrastrutture - l'autostrada sarà di nuovo in sicurezza e il tratto dello svincolo di Acireale verrà riasfaltato nella sua interezza".