“Amici come prima”, sbarcato al cinema per le feste di Natale. A prendere parte al cinepattone, che ha visto dopo 13 anni la ricomposizione della storia coppia comica, c’è anche l’attrice palermitana Floriana Gentile che interpreta Patty, amica di Lunetta Savino, ossia la moglie di uno dei protagonisti. Non è la prima volta che Floriana Gentile recita accanto a Boldi e De Sica, avendo preso parte anche alla pellicola “A spasso nel tempo 2”.per le feste. “Palermo rimane nel mio cuore, risiedo a Roma ma il capoluogo siciliano è il mio rifugio dopo tanto girovagare all’estero”. Il film, il 25 dicembre, ha incassato oltre 1,3 milioni di euro classificandosi al primo posto superando anche Mery Poppins anche come media copie.