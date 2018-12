Malgrado il governo abbia approvato le proposte di legge di bilancio e di stabilità che sono al vaglio dell’Assembrea regionale siciliana e ha insistito per evitare l’esercizio in dodicesimi, la conferenza dei capigruppo ha deciso all’unanimità di approvare l’atto in giornata.Per questo, il ddl, approvato nel pomeriggio dalla giunta, è stato portato in Commissione Bilancio perché questa potesse dare il proprio via libera alla legge. La comunicazione è stata fatta dalche ha aperto l’aula rinviandola a quando l’esercizio provvisorio sarà pronto per l’approvazione in Sala d’Ercole. Alla fine l'Aula ha approvato il ddl che prevede appunto l'esercizio provvisorio per un mese.Pochi minuti prima che la seduta iniziasse, ha illustrato in sala stampa le ragioni per cui il governo ha approvato il ddl per l’esercizio provvisorio: “In questo modo vogliamo garantire che il parlamento possa discutere la legge di stabilità senza la pressione di dover correre per poter pagare gli stipendi”. In conferenza dei capigruppo il governo si è rimesso alla decisione dei membri della conferenza che hanno deciso di esaminare la legge di stabilità senza che la discussione diventi una corsa per il pagamento degli stipendi.il bilancio consolidato della Regione Siciliana e la proroga di un anno del Piano casa.