PALERMO – Niente bilancio entro fine anno, sì all'esercizio provvisorio e non si fanno attendere le voci critiche delle opposizioni all'Ars.“Il governo Musumeci ha fallito l’obiettivo,mille volte dichiarato, di approvare Bilancio e Legge di Stabilità entro l’anno ed è stato pertanto costretto a fare dietrofront e presentare l’esercizio provvisorio. Non farlo, avrebbe messo a rischio i conti della Regione e sarebbe stata una grave inadempienza di legge, così come avevamo detto ieri, prima in conferenza dei capigruppo e poi in aula”. Lo ha detto incontrando i giornalisti nella sala stampa dell’Ars il capogruppo Pd all’Ars“Certamente sorprende - conclude Lupo - che nelle ultime 24 ore il governo regionale abbia cambiato più volte opinione sulla necessità di approvare l’esercizio provvisorio. Ciò dimostra che il governo Musumeci non solo non ha una maggioranza ma neppure una linea politica”.Critici anche i grillini. “Dopo aver fallito tutti gli obiettivi, Il governo del nulla non è riuscito a portare a casa nemmeno l’obiettivo minimo: evitare l’esercizio provvisorio. Cala così mestamente il sipario su anno di fallimenti che Musumeci, goffamente, ha cercato di coprire con la bufala del ‘dovere del silenzio’ e, sul filo di lana, con la fake news dell’approvazione del piano rifiuti, una scatola vuota che, al massimo, può essere assimilato ad una dichiarazione di intenti”. Lo affermanodopo l’ok di sala d’Ercole al bilancio provvisorio.“Le emergenze di una Sicilia in ginocchio – afferma il capogruppo– rimangono tutte sul tappeto, dai rifiuti alla sanità, dalle strade, alla Formazione. Se c’è una cosa in cui Musumeci è riuscito in pieno è quella di avere fatto addirittura rimpiangere Crocetta, ed è quanto dire. Le poche cose buone che questo esecutivo è riuscito a portare in porto sono arrivate grazie alla vicinanza del governo Conte, che avrebbe potuto perfino fare di più se la Regione, paradossalmente, non si fosse messa di traverso, come nel caso della continuità territoriale per gli aeroporti di Trapani e Comiso, che oggi avrebbe potuto essere una realtà se Musumeci non ci avesse dormito sopra. Salvo poi lamentarsi per i prezzi esosi dei voli aerei per la Sicilia”