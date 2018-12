- "Basta con questo continuo rimpallo di responsabilità tra il Comune di Palermo e la Rap. L'amministrazione si attivi per incassare la Tari: i cittadini sono stanchi di essere costretti a vivere in una città Capitale della cultura solo a parole". L'ha detto, a proposito dell'emergenza rifiuti tornata a esplodere a Palermo,. "Comprendo che i comuni sono in difficoltà per i tagli dei finanziamenti dal governo centrale, comprendo anche la difficoltà delle amministrazioni comunali di incassare la tassa sui rifiuti - ha aggiunto - ma in questo modo l'idea di Palermo Capitale della cultura si scontra con la realtà di una città sporca che trasmette un'immagine molto negativa anche ai turisti". "Il comune si attivi per riscuotere la Tari - ha concluso - e si muova in fretta perché in questo modo i cittadini onesti vengono penalizzati due volte".