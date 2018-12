oghi anche allo Zen in via Agesia di Siracusa e in via Giuseppe Capparozzo. Altri interventi in via padre Massimiliano Kolbe, in via della Concordia.

Le squadre dei pompieri sono intervenute anche a Brancaccio in via della Conciliazione e in via padre Francesco Spoto. Pompieri in azione in via Ammiraglio Rizzo dove sono stati spenti due incendi, in viale Michelangelo, in via Castellana, in via Mendola ad angolo con via Marinuzzi, in via Angelo Maiorana, nel quartiere Uditore. A fuoco anche i cumuli di rifiuti nella zona di Pallavicino e Partanna Mondello.

Ore di super lavoro per i vigili del fuoco, impegnati stanotte in almeno venti interventi, soprattutto nelle zone periferiche.Una fitta nube nera ha invaso le strade ed ha raggiunto molte abitazioni, così come a Brancaccio, allo Sperone e in alcune aree del centro storico trasformate in discarica.