Stavolta a finire nel mirino, l'Eni di via Ernesto Basile, dove sono entrati in azione quattro rapinatori con il volto coperto.armati di una pistola hanno minacciato il dipendente e l'hanno costretto a consegnare i soldi dell'incasso, trecento euro circa. La banda si è poi data alla fuga facendo perdere le proprie tracce.che si trova in viale Regione Siciliana, all'altezza di via Portello, già rapinato nelle scorse settimane. Secondo la polizia potrebbe trattarsi degli stessi rapinatori. Le indagini per individuarli sono in corso, al vaglio ci sono le telecamere della videosorveglianza della stazione di servizio.