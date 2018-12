, diventa un caso politico. Dopo le proteste dei sindacati contro la decisione dell'assessore regionale al Turismo Sandro Pappalardo, e le rimostranze del sindaco di Palermo Leoluca Orlando che ha paventato un “ritorno al passato”, si muovono sullo stesso solco Pd e grillini. In particolare il predecessore di Pappalardo, il dem, senza farne espressamente il nome domanda con un atto parlamentyare se la rimozione del sovrintendente della Foss sia avvenuta per far posto a "un ex assessore regionale". Chi? Un nome potrebbe essere quello di chi ha già ricoperto quell'incarico in passato, cioè Ester Bonafede, esponente dell'Udc.“Il governo regionale invece di premiare il sovrintendente della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana Giorgio Pace per gli ottimi risultati raggiunti dall’ente sotto la sua gestione, lo ha rimosso. Non sappiamo se questa decisione sia dovuta alla fame di poltrone da occupare, o perché quel posto - in una logica di ‘ricompense elettorali’ -Così Barbagallo, che ha presentato una interrogazione parlamentare all’Ars in merito al provvedimento.“La gestione dell’ente da parte di Giorgio Pace – dice Barbagallo nell’interrogazione, che è stata firmata anche dagli altri parlamentari del gruppo Pd all’Ars - ha fatto conseguire alla Foss importantissimi risultati sia sul fronte del risanamento dei conti che della qualità della produzione artistica, con un percorso virtuoso di rinascita e di diversificazione dell'attività che ha visto una netta ripresa degli investimenti e degli incassi al botteghino e la riduzione degli sprechi: basti pensare – aggiunge il parlamentare PD - che i parametri del Piano di risanamento, con scadenza 2019, sono stati già raggiunti nel 2017”.“I risultati sul piano artistico non sono mancati – prosegue Barbagallo - con la creazione dell'Orchestra Giovanile Siciliana, l’arrivo di numerosi sponsor, la valorizzazione della sede ‘Politeama Garibaldi’ come sito culturale inserito nei percorsi turistici internazionali in occasione di Palermo Capitale della Cultura 2018. Inoltre nel 2017 la FOSS ha ottenuto il massimo aumento possibile del contributo, pari al 7% della quota del Fondo unico dello spettacolo, che tiene conto della qualità espressa nella produzione artistica”.Il provvedimento dell’assessore al Turismo (e la designazione di un commissario ad acta) è arrivato dopo la decadenza del consiglio di amministrazione dell’ente a seguito delle dimissioni dei tre membri di nomina regionale. Nell’interrogazione del Pd, indirizzata all’assessore al Turismo Pappalardo, si chiede di conoscere “quali sono le ragioni che hanno motivato la rimozione del sovrintendente della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana”; “per quali motivi i tre membri di nomina regionale del cda si sono dimessi e quando sarà ripristinata l’ordinaria gestione dell’ente”; “quali iniziative si intende intraprendere per non disperdere i risultati conseguiti in questi anni dalla Foss ed impedire un ritorno a gestioni poco improntate alla regolarità ed efficienza amministrativa”.Anche i 5 Stelle chiedono di conoscere le ragioni della rimozione. "C'è da chiedersi se la revoca del mandato al sovrintendente della Foss Giorgio Pace alla vigilia di Natale sia una scelta che risponde a logiche politico-clientelari, che potrebbero far ripiombare l'orchestra sinfonica siciliana nel caos". Lo dice la deputata regionale del M5S all'Ars. "Chiediamo che venga effettuataper titoli e merito per individuare il nuovo sovrintendente - prosegue - , così da fugare ogni dubbio, valorizzare le competenze, sostenere la qualità della produzione artistica e sconguirare un ritorno a un passato di conti in rosso e instabilità per orchestrali e dipendenti della Fondazione"."Nei mesi scorsi - ricorda Schillaci - ho presentato un'interrogazione parlamentare per chiedere al Governo regionale quali criteri intendesse adottare per la scelta del nuovo sovrintendente, ma ad oggi, non ho ricevuto ancora alcuna risposta".L'idea del bando pubblico caldeggiata dai grillini è auspicata anche dai sindacati. Intanto, sarà, già direttore amministrativo della Fondazione, a svolgere le funzioni di sovrintendente temporaneo fino alla nuova nomina.