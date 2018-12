delle Infrastrutture del comune di Palermo, Nicola D Bartolomeo, reagisce alla censura scritta della commissione del consiglio comunale che lo ha accusato di continue assenze e di disertare le sedute senza alcuna comunicazione. che nella mia casella di posta elettronica non è stata inviata alcuna comunicazione da parte della Commissione Consiliare urbanistica per il 18 dicembre 2018, in ogni caso una convocazione per discutere del settimo bando di contributi appare priva di logica ed inutile, in quanto lo scrivente ha già avviato una risposta scritta e circostanziata sul tema alla stessa Commissione”., per discutere di problematiche di carattere generali e non per deliberazioni consiliari per le quali è previsto specifico parere, appaiono inutili e pretestuose. Il metodo corretto da parte dei consiglieri comunali per acquisire informazioni di carattere generale o specifico è l’interrogazione scritta, o l’accesso agli atti, accesso che nel caso dei contributi è già stato esercitato dal Movimento Cinque Stelle con riscontro immediato. Appare opportuno e doveroso precisare che la graduatoria attuale del settimo bando contributi è stata redatta esclusivamente in base alle autocertificazioni dei richiedenti e tutti i controlli sulla legittimità verranno eseguiti soltanto dopo la presentazione di tutta la documentazione, in originale, prevista dal bando. Nel caso di dichiarazioni mendaci lo scrivente denuncerà per falso in atto pubblico alla competente Procura della Repubblica gli eventuali richiedenti disonesti. In ultimo appare pretestuosa e “ad personam” la censura da parte della Commissione al sottoscritto, mentre ha sempre “lasciato correre” le ripetute assenze dell’assessore al ramo. Forse a qualcuno ha dato fastidio la mia circolare contro il clientelismo e a favore del rispetto della legge e dell’ordine cronologico?”.