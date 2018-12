tra le vie Villa Florio e Vito La Mantia alla Zisa, per un incidente in cui è rimasta coinvolta una volante della polizia.. I sanitari del 118 li hanno trasferiti al pronto soccorso di Villa Sofia.. Nella zona si sono registrati forti rallentamenti al traffico.A scontrarsi sono stati uno scooter ed una Fiat Panda, per il giovane sul ciclomotore soltanto lievi ferite.