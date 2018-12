- "Il presidente della Regione faccia il presidente della Regione e non si occupi delle faccende interne al Pd. Nessun esponente del nostro partito ha avuto intese con il presidente Musumeci. Lasciare intendere che ci possano essere 'due Pd', o che una parte del Pd possa avere attivato intese, non fa onore al presidente della Regione"., incontrando i giornalisti a Palazzo dei Normanni, a margine dei lavori d'aula. Lupo, che è intervenuto insieme con i parlamentari, ha fatto riferimento alle dichiarazioni di oggi del presidente della Regione Nello Musumeci. "C'è un solo gruppo parlamentare del Pd all'Ars - ha aggiunto Dipasquale - ed abbiamo una posizione chiara: siamo all'opposizione del governo Musumeci". "Il presidente Musumeci critica il Pd? - ha detto Barbagallo - alcune sere fa, quando abbiamo votato le variazioni di bilancio, noi siamo stati opposizione responsabile ed eravamo in aula mentre deputati della maggioranza ed assessori regionali erano al teatro Massimo alla prima della Bohème. Pensi a questo, prima di pensare agli Pd". Cracolici ha poi definito Musumeci un "imbroglione seriale". "Basti pensare - ha detto - che alle 13 ha detto che non ci sarebbe stato l'esercizio provvisorio, e alle 16 ha presentato il testo di esercizio provvisorio in aula".