partiranno molto prima. Palermo si prepara al concertone dell’ultima notte dell’anno, quando sul palco montato a piazza Castelnuovo saliranno Goran Bregovic, Red Ronnie ma anche i danzatori del Teatro del Fuoco e le band musicali Tamuna e Tre Terzi . Una serata che si protrarrà fino a tarda notte, accompagnando l’arrivo del 2019.nel cuore della città. In via Emerico Amari, nel tratto tra via La Lumia e piazza Ruggero Settimo, verrà chiusa la parte della sede stradale adiacente il Teatro Politeama già a partire dalle 20 di stasera e fino alle 16 del primo gennaio, con tanto di divieto di sosta.e dalle 13 di transito, fino al primo gennaio, in piazza Castelnuovo, via Dante, via Daita, via Scinà, via Turati, via La Lumia. E ancora nelle vie Emerico Amari, Wagner, XX settembre, Amella, Folengo, dello Spezio.e via Dante e quella lato mare tra via Gallo e la piazza Ruggero Settimo; la carreggiata centrale, tra piazza Crispi (detta piazza Croci) e il Politeama, sarà chiusa al transito dalle 8 del mattino di domenica 30 dicembre alle tre del mattino del primo gennaio, con divieto di sosta solo sul lato destro nel senso di marcia delle carreggiate laterali. Ci saranno divieti di sosta e non chiusure al traffico in via Messina, via Garzilli e in piazza Sturzo. Sospese anche le piste ciclabili in via Libertà.