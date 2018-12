in cui si potranno conferire i rifiuti ottenendo in cambio agevolazioni sui biglietti dell’autobus e, tra qualche mese, anche uno sconto sulla Tari, la tassa sull’immondizia. L’area è stata inaugurata questa mattina dal sindaco Leoluca Orlando, dal vice Sergio Marino, dall’amministratore della Rap Giuseppe Norata e da quello di Amat Michele Cimino.al sabato dalle 7 del mattino fino alle 17 dove conferire rifiuti indifferenziati, ingombranti, rifiuti elettronici, elettrodomestici, pneumatici, batterie ma anche l’umido, carta, vetro e plastica.che saranno pesati rilasciando all’utente uno scontrino che riporterà la quantità di immondizia e darà diritto a dei “punti” da accumulare. Nell’immediato gli scontrini andranno conservati, perché poi sarà possibile usarli in due modi: in una prima fase, non appena Rap e Amat definiranno i dettagli dell’accordo già sottoscritto, si potranno ottenere in cambio agevolazioni per biglietti di autobus e tram, sconti su car e bike sharing o sulle zone blu; nella seconda fase, invece, si otterrà un vero e proprio scontro (fino al 30%) sulla Tari.di raccolta incentiviamo la raccolta dei rifiuti e degli ingombranti, ne sorgerà uno per circoscrizione”. In realtà la Rap vorrebbe realizzarne almeno 20 in tutto il territorio, ma è chiaro che servirà del tempo e bisognerà soprattutto fare i conti con la Tari che potrebbe essere falcidiata: “Nessun problema – assicura Orlando – si sosterrà con la differenziata e il riuso dei materiali”.