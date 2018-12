Bandito ufficialmente il 20 dicembre, in pochi giorni si è chiuso con tanto di graduatorie approvate oggi dal consiglio di amministrazione. Domani l'ultimo atto: la firma dei contratti. In effetti, però,. Indirizzato esclusivamente a quei lavoratori appartenenti all'albo degli ex dipendenti di società regionali liquidate o fallite, così come prevede una recente legge regionale che fissava il termine ultimo per queste assunzioni al 31 dicembre di quest'anno. Dal giorno dopo, porte di nuovo chiuse per le partecipate regionali.Esclusi, qualcuno di loro contesta la procedura "riservata". E proprio per questo motivo, adesso, sulle assunzioni incombe l'ombra dei ricorsi.E del resto, su questa vicenda era sorto un caso politico enorme.contro l'ormai ex presidente, le dimissioni di quest'ultimo, la nomina del nuovo presidentesono le tappe di una vicenda esplosa quasi all'improvviso, ma non troppo. Il “casus” belli era legato alla tipologia di contratto col quale assumere i nuovi lavoratori. Quei contratti, infatti, sono finanziati attraverso progetti della Regione di durata biennale. E l'intenzione di Caruso era proprio quella di legare la durata del contratto alla durata del finanziamento. Per Micciché, invece, i lavoratori andavano assunti a tempo indeterminato., quello che fa capo al presidente della commissione bilancio Riccardo Savona, a LiveSicilia pochi giorni fa aveva spiegato che l'unica forma contrattuale possibile era quella, appunto, del “tempo indeterminato”. “Questa gente dopo tanti anni se lo merita” aveva spiegato Giuseppe Di Stefano.La quasi totalità di loro (98 in tutto) sarà inquadrato in categoria "D", cioè quella di funzionario direttivo, ma ricevendo circa un terzo del compenso garantito ai regionali che lavorano 36 ore. Come previsto dal bando, infatti, l'impegno richiesto sarà di 12 ore e 50 minuti settimanali: in pratica, i nuovi dipendenti di Sas lavoreranno due giorni a settimana. Per finanziare questi progetti sono serviti quasi 4 milioni di euro. E un concorso lampo.