E' stato offerto oggi alla Missione Speranza e Carità di Biagio Conte da Assofioristi di Confesercenti Sicilia, la categoria dell'Area Produzione guidata da Nunzio Reina, nell'ambito dell'iniziativa solidale "Un pasto per chi non ha un posto".Con l'acquisto di una Stella di Natale in uno dei 40 punti vendita della città, i cittadini hanno contribuito alla realizzazione del pranzo natalizio per gli ospiti della struttura: "Insieme a Nino 'u ballerino, che si è occupato degli antipasti - dice il presidente di Assofioristi, Ignazio Ferrante - abbiamo donato un sorriso ai meno fortunati. Siamo felici di essere riusciti a creare questo momento di aggregazione, un modo per rendere loro più piacevoli queste festività"."Grazie ai nostri fioristi - sottolinea Reina - e ai cittadini che hanno acquistato le Stelle di Natale, è stato possibile trasformare un piccolo gesto in una giornata all'insegna della solidarietà. Essere vicini ai più deboli è un dovere, siamo lieti di aver dato il nostro contributo".