PALERMO - "L'esercizio provvisorio è fatto soltanto come strumento tecnico per consentire di arrivare entro il 2018 ad approvare la legge di bilancio e la legge di stabilità, è un fatto assolutamente tecnico, non ha valenza di un esercizio provvisorio senza bilancio come purtroppo per decenni è avvenuto. E' importante che la Regione si sia data attraverso il governo un bilancio entro metà dicembre con una delibera di giunta". Lo ha detto il vice presidente della Regione e assessore alla Economia Gaetano Armao nel corso della conferenza stampa di fine anno sull'economia siciliana nel 2018 e le prospettive per il 2019.