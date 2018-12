norme di verifica e controllo certamente non adatte al settore degli interventi sociali".

enti del terzo settore svolgono servizi essenziali per la comunità”.

alle cooperative che operano nel sociale. Lunedì 31 dicembre da Palazzo delle Aquile partiranno infatti i mandati per gli enti che si occupano di servizi e assistenza, ma che da mesi aspettano i soldi per i servizi resi.del personale e quindi si è sbloccata la situazione della nostra cassa e sono possibili nuovi pagamenti – scrive su Facebook il sindaco Leoluca Orlando - Con questi ultimi mandati, nel 2018 saranno complessivamente quasi 15 milioni di euro le somme versate per servizi ed assistenza sociale. Circa il 15% in più rispetto al 2017”.i servizi di assistenza ma che da tempo attendevano il pagamento delle fatture. Il Comune aveva addirittura creato una task-force per smaltire tutto l’arretrato trasferendo 10 funzionari negli uffici di via Garibaldi.attraversate da enti e operatori sociali, che spesso arrivano ai limiti della sostenibilità, e per questo stiamo progressivamente cercando di migliorare il sistema che si scontra con una burocrazia ema con grande tempestività e anche disponibilità da parte di tutti i funzionari coinvolti, lunedì si provvederà a trasmettere alla tesoreria i pagamenti, perché il 2019 possa cominciare con qualche preoccupazione in meno per i tanti operatori e lavoratori che negli