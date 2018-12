Si parla di quattro morti ogni 100 mila abitanti. Il tragico bilancio comprende anche l'incidente che è costato la vita a Giusy La Mantia, 56enne che ha perso il controllo della sua auto lungo la strada che conduce a Poggio Ridente, quello di Vincenzo D'Amico, rimasto ucciso in un incidente sulla Palermo-Agrigento e lo scontro tra un'auto ed uno scooter in via Pollaci, in cui è morto il giovanissimo Mattia Gennaro, che aveva 22 anni.

A marzo un'altra tragedia, stavolta nella centralissima via Libertà: un ragazzo di soli 17 anni, Emanuele Di Miceli, ha perso la vita dopo essere stato travolto con la sua bicicletta. mentre altre quattro vittime, tra gennaio e febbraio si sono registrate sulla statale per Partinico, a Villabate, in via Pitrè e a Partanna Mondello.

Venticinque gli incidenti mortali registrati da gennaio ad oggi, molti dei quali avvenuti in viale Regione Siciliana e sul lungo tratto occidentale della statale 113. Pedoni e motociclisti sono i più a rischio, basti pensare che l'ultimo terribile schianto non ha lasciato scampo ad un turista russo di trent'anni che stava percorrendo a piedi viale Ercole, alla Favorita.Pietro Brasile, 44 anni, ha perso la vita in viale Regione Siciliana, si trovava a bordo della sua motocicletta quando ha perso il controllo. Francesco Di Miceli, dipendente della Rap, è viaggiava a bordo di uno scooter quando è stato travolto da un'auto che si è poi data alla fuga, sempre sulla circonvallazione.Nel giro di pochi giorni si sono registrati altri due incidenti mortali nella zona di Partinico, Umberto La Corte, 84 anni e Giuseppe Scotto, 26 anni, sono deceduti in seguito a due scontri violentissimi.Alessandro Salomone, a soli 28 anni, ha perso la vita, anche in questo caso, in viale Regione Siciliana: lo schianto è avvenuto a fine giugno, nei pressi del negozio "Leroy Merlin".A partire dal volo pauroso, da Monte Pellegrino, dell'auto in cui si trovavano Pietro Torres e Simona Messina, entrambi ventottenni. La fine dei due ragazzi ha sconvolto l'intera città. Come ha gettato nello sconforto l'incidente di Alessandro Sclafani, 18 anni, rimasto ucciso a Terrasini dopo aver perso il controllo del suo scooter. E ancora, lo scontro sul guardrail che non ha lasciato scampo al giovane fotografo Anthony Di Benedetto, sulla statale per Ficarazzi e quello sulla statale per Buonfornello, dove è morto Massimiliano Pusateri.