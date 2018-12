Tra i nomi in gara ci saranno campioni del calibro di Aldo Montano, Bebe Vio, Elisa Di Francisca, Arianna Errigo e, soprattutto i siciliani, Enrico e Daniele Garozzo, quest’ultimo prima medaglia d’oro olimpica siciliana della storia, Paolo Pizzo, Rossella Fiamingo, Giorgio Avola, Marco Fichera, Alberta Santuccio e Loreta Gulotta.

PALERMO - ll 2019 in Sicilia sarà l’anno dei grandi eventi sportivi. Tra questi, un ruolo da protagonista sarà rivestito dai Campionati Italiani Olimpici e Paralimpici di scherma, in programma a Palermo dal 6 al 9 giugno e che vedranno in pedana i migliori interpreti dello sport più medagliato d’Italia.Palermo, che sarà Capitale della Scherma 2019, e tutta la Sicilia saranno inoltre sede dei festeggiamenti per i 110 anni di vita della Federazione Italiana Scherma, con una serie di eventi ed iniziative che coinvolgeranno tutto il territorio regionale, ad iniziare dal Primo Torneo internazionale di scherma per non vedenti in programma a Modica nel mese di gennaio."Tra i grandi eventi sportivi che saranno ospitati dalla Sicilia nel 2019 – spiega l'assessore regionale allo Sport, Sandro Pappalardo – non poteva mancare la scherma, sport che ha portato nella nostre terra la prima medaglia olimpica della storia, con Pietro Speciale nel 1912 a Stoccolma, ed il primo oro individuale con Daniele Garozzo a Rio2016. Il governo della Regione Siciliana plaude la Federazione Italiana Scherma per questi Campionati che saranno non solo un evento sportivo d’alto tasso tecnico, ma soprattutto una straordinaria vetrina sul piano turistico sia per l’indotto in termini di incoming ed accoglienza, ma anche per il richiamo mediatico che questi avranno in ambito nazionale. La nostra scelta di puntare sui grandi eventi sportivi come leva turistica sarà ancora una volta premiata ed il 2019 sarà un anno eccezionale per la Sicilia".