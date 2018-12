ROMA - "Solo qualche giorno fa il terremoto colpiva il territorio etneo, oggi abbiamo già sul tavolo fondi e soluzioni concrete. La prima, di vitale importanza, è rappresentata dai 10 milioni per lo stato d'emergenza già a disposizione dei sindaci dei Comuni colpiti dal sisma": così in una nota i portavoce siciliani del Movimento 5 stelle. "Grazie alla delibera del governo e al provvedimento della Protezione civile, chi aveva la dimora abituale e continuativa nella casa che ha subito danni - senza riportarne di strutturali - può intervenire immediatamente con una procedura semplificata per opere edilizie. Per questa misura prevediamo fino a 25 mila euro per ogni casa da ricostruire e per ogni attività produttiva da far ripartire, a cui si aggiunge la possibilità di godere di un'anticipazione economica del 40%", aggiungono i Portavoce. "Questi interventi dimostrano non solo che il governo, con in testa Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, mantiene le promesse, ma anche che lo fa rapidamente e scegliendo le modalità più adatte al singolo caso. Lo Stato c'è, noi ci siamo", concludono i portavoce.